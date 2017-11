VIVA – Kabar Kylie Jenner sedang mengandung anak pertamanya dengan rapper Travis Scott mencuat sejak September 2017 lalu. Namun, sejak berita itu keluar, Kylie tidak sedikit pun mengonfirmasi. Bintang Keep It Up With The Kardashian itu sengaja membuat publik penasaran.

Di usia kandungan yang dikabarkan memasuki bulan ketujuh, Kylie tertangkap kamera paparazi, saat sedang akan merayakan ulang tahun sang ibu.

Dilansir dari Daily Mail, Senin 6 November 2017, Kylie terlihat menggunakan oversized sweater dan baggy pants berwarna hitam untuk menutupi perutnya yang membesar. Walaupun begitu, dari foto-foto tersebut terlihat jelas kalau berat badan Kylie bertambah.

Beredarnya foto-foto yang diambil oleh paparazi tersebut membuat adik kandung super model Kendall Jenner ini kesal. Melalui postingan twitter pribadinya, @KylieJenner, ia berkata kalau semua foto itu adalah hasil editan photoshop, agar tubuhnya terlihat seperti orang hamil.

“Pertama-tama, kalau kalian para paparazi ingin mengedit fotoku, silahkan cek background foto berikut ini yang jelas-jelas hasil photoshop!” Sayangnya, foto yang menyertai postingan Kylie kini sudah dihapus.

First of all if you’re going to photoshop my photos blogs/paps!! Check for the crooked lines in the background.2nd photo is clearly altered pic.twitter.com/c9fi0EyhWB — Kylie Jenner (@KylieJenner) 5 November 2017