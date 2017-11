VIVA – Apapun yang dilakukan Sophia Latjuba selalu menarik perhatian warganet. Kekasih dari vokalis Noah, Ariel ini memang masih terlihat cantik di usianya yang telah berkepala empat.

Dengan tubuh yang tinggi, Sophia memang masih menjadi perhatian penggemarnya. Seperti yang dilakukan Sophia, saat mengunggah foto di instagramnya.

Ibu dari Eva Celia ini hanya memperlihatkan kakinya yang jenjang, dengan menuliskan caption” “Jemur sepatu”. Namun, warganet kebanyakan gagal fokus dengan yang diunggah mantan istri musisi Indra Lesmana ini.

“Fokus dengkul mba@sophie aje dah..btw lancip jga yak..wkwkwk,” tulis warganet. “Jangan berjemur....nanti gosong...how you look like when u were born....definitely the best of u,” komentar lainnya. “ad2 aj mb shopi iki mosok njemur spatu sm kakikx,” sambung yang lain.