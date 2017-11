aku curhat lagi boleh ya genks..... . . . Buat temen2 sekali lagi, sebelumnya aku minta maaf lagi dari lubuk hatiku paling dalam... tapi sekali lagi aku ngomong AKU TIDAK MELARIKAN DUIT ORANG masalah ku itu... murni aku gali lubang tutup lubang dan aku enggak bawa lari duit orang, dan aku bisa buktiin smuanya. Dan sampe detik ini. Aku ada itikad buat bayar... dari aku endorse, syuting, kitchen, sulam alissss dll. . . Tapi dari masalah ini aku bener2 yang aku ga habis pikir, ada pihak2 yang DENGAN SENGAJA BERUSAHA MATI-MATIAN buat MATIIN semuaaaaaaa kerjaanku, trus ada juga yg komen sampe mau NYULIK ANAKU dan ada pulaaa ada beberapa pihak yang MAIN SUAP DENGAN HUKUM... kalo uda main suap2an dengan hukum aku uda pasti kalah dengan duit kalian, karena aku enggak punya duit.... kalo kalian main suap aku cmn bisa nyerahin diriku. Itu yang bisa kulakukan. . . aku disini cuman mau ngomong memang aku bersalah, dan aku sangat salah.. aku mengakui aku memang punya utang dan tapi aku MAU mengembalikan semua dengan membayar duit.... bisa kan kita kekeluargaan? Buat orang2 tertentu yg tidak tau masalah sebenernya tolong jgn memberi bumbu2 micin. Aku mau bangkit aku mau bertanggung jawab.. aku nggk punya duit untuk melawan hukum dengan pihak2 itu, yang pasti kalo lawan duit dengan mereka aku kalah telak.... . . aku cuman butuh support dari kalian juga buat aku bisa mengembalikan smuanya.... aku bisa kerja lagi seperti biasa..... thank youuuu

