VIVA – Aktris Nikita Willy cukup sering menghabiskan waktu liburan ke luar negeri. Nikita sering ke negara-negara Eropa seperti Yunani, Turki dan Italia, dan diunggah di akun instagramnya.

Namun kali ini, bukan kemewahan pelesiran indahnya negara-negara Eropa, namun Niki, begitu sapaannya, juga senang dengan wisata lokal.

Terbukti dari akun instagramnya, Niki bersama sang ibu, Yora menyambangi wisata Tangkuban Perahu, Jawa Barat. Keduanya berpose selfie menggunakan ponsel dengan latar belakang wisata alam tersebut.

"Candid shot while doing selfie with mum," tulis bintang film Gasing Tengkorak itu.

Sebanyak lebih dari 50 ribu tanda suka membanjiri foto tersebut. Ya, kekompakan Niki dengan sang ibunda sering dipamerkan di akun instagram. Bahkan warganet juga heran kenapa Niki tak berlibur ke luar negeri.

"Koq g jalan" amsterdam," kata warganet.

"Daughter and mum just like sisters, very nice. Yora, kapan ke Sydney," tulis warganet.

"Hits bangets," puji warganet lainnya.

"Awas mna...suka ada penampakan lohh..cek lagi deh Poto potonya..hehe," ujar warganet.