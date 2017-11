VIVA – Pasangan Annisa Pohan dan Agus Yudhoyono juga hadir dalam perhelatan hari bahagia Kahiyang Ayu-Bobby Nasution hari Rabu pagi, 8 November 2017 di Gedung Graha Sabha Buwana, Banjar Sari, Surakarta, Jawa Tengah.

Annisa tampil anggun mengenakan kebaya berwarna perak metalik rancangan Sapto Djojo Kartiko. Wajahnya menawan dengan riasan Barry Irawan dan rambutnya disanggul oleh Narti. Momen ini disiarkan dari akun fanbase Annisa berupa video selfie bersama Agus Yudhoyono.

"Hadiri Pernikahan Putri Presiden Joko Widodo di Gedung Graha Sabha Buwana," tulis akun instagram @annisapohanlover.

Begitu juga dengan make up artist (MUA) Barry Irawan yang memamerkan karya jari-jemarinya di akun instagram @barry_irawan. "@annisayudhoyono make up @barry_irawan hair do Mba Narti, kebaya @saptodjojokartiko," tulis dia.

Barry juga akan merias wajah Kahiyang saat resepsi pernikahan di Medan pada 24-26 November 2017.

"Iya tadi make up-in Mbak Annisa saja, sekitar satu jam make up-nya flawless," kata Barry saat dihubungi VIVA, Rabu pagi, 8 November 2017.