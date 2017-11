Kegembiraan tidak terperi kala kuterima sebuah undangan merah gincu yang merupakan undangan pernikahan sahabat, sekaligus rival olimpiade calistung dan merangkak-ku kala paud, yang pagi tadi diantarkan oleh pak pos dengan menggunakan gantole pribadi keluarga kami dari arah pintu utama, tepat ke depan pintu kamarku dengan jarak tempuh 72 kilometer itu. . Seketika itu pula Bi Sumi dengan sigap meluncur ke pertamini terdekat di sekitar komplekku untuk mengisi bahan bakar private jet yang akan kutunggangi esok hari untuk menghadiri pesta pernikahan tersebut. . Melihat catatan di balik undangan tersebut yang tidak memperkenankan tamu undangan untuk memberikan hadiah pernikahan dalam bentuk apa-pun, seketika itu pula mamah dan papah mengurungkan niat mereka lalu menyimpan serta menaruh kembali berkas saham-saham apple milik keluarga kami yang semula akan kami kirim sebagai bingkisan kechyl simpel hadiah perkawinan dari keluarga sederhana kami yang tidak gemar bermewah-mewah ini. . Hanya doa yang bisa Dedek Mamah dan juga Papah panjatkan agar kedua mempelai diberikan keberkahan dalam jalinan janji suci pernikahan mereka. Amin YRA. #dahgituaja #sungguwadidaw #dedekgoestoroyalwedding #kolegapapah #kolegamamah #bingkisankechyl #sahamapple #applemanalagi

