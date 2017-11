VIVA – DJ Diplo dikenal kerap kali mengkritik karya Taylor Swift. Kini ia kembali melontarkan omongan pedas kepada Taylor Swift dengan mengomentari musiknya yang kemudian ditanggapi oleh warganet.

Dilansir dari laman Dailymail, Rabu, 8 November 2017, komentar pedas tersebut disampaikan oleh DJ ini di sebuah wawancara bersama Rolling Stone. Menurut Diplo, ungkapan itu ditujukan untuk album Reputation'= yang baru saja dirilis.

"Mereka tidak akan mendengarkan lagu seperti Look What You Made Me Do. Musik seperti itu tidak membuat mereka merasa terhubung. Aku pikir tidak akan pernah.Aku kagum pada Post Malone. Aku merasa terhubung dengan musik-musiknya dibandingkan Taylor Swift," tuturnya.

Melihat aksi Diplo, para penggemar Taylor Swift, bereaksi dengan balik melancarkan serangan. Mereka menilai Diplo hanya mencari perhatian seperti biasa.

"Diplo mencoba menceramahi Taylor Swift pada musiknya seperti Trump menjelaskan ke Obama bagaimana cara bersopan santun," celetuk salah satu fans Taylor di Twitter.

Warganet tersebut langsung mendapat respons dari Diplo. Diplo membalas dengan tenang komentar mereka. "Tenang Swifties, All Too Well adalah salah satu lagu favoritku," ungkapnya.

Diplo memang kerap memberikan komentar pedas kepada Taylor Swift. Selain mengkritik karya Taylor, Diplo juga pernah mengomentari fisik Taylor.