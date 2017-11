VIVA – Pesinetron muda Verrell Bramasta tak main-main membuktikan keinginannya untuk berbisnis kuliner. Seperti artis-artis lainnya yang tengah gencar membuka gerai kue kekinian, Verrell pun tak mau kalah.

Bernama Verrell's Cake, anak sulung dari Venna Melinda itu membuka bisnis kuenya di Jalan Pajajaran Raya, Kawasan Bogor. Lewat akun Instagramnya, Verrell memposting sejumlah foto-foto riuhnya penggemar menyerbu gerainya.

“Verrell’s Cake” is now open! Come visit and enjoy @verrellscake Jl. Pajajaran Raya no 8D. #VerrellsCake," tulis Verrell.

330 ribu netizen menyukai postingan Verrell. Lalu menu kue apa saja yang akan disajikan Verrell?

"Setiap variannya aku namain pakai nama keluarga aku. Ada Verrell's Chocolate, ada Ivan's Purple Taro, Athalla's Pandan, El's Lemon, Sweet Melinda sama Vania HaBlu. Aku mikir gimana caranya kalau toko kue aku ini nggak cuma menjual nama doang, karena pasti ada momennya, hanya sementara. Jadi aku bikin bisnis yang berkelangsungan sampai nanti tua, bisa insyaallah terus berjalan," kata Verrell.

Verrell mengakui semua rasa dan model kuenya didapatnya dari hobinya travelling ke sejumlah tempat.

"Idenya datang karena aku suka makan dan traveling, pas cobain kuliner apa aku inget-inget dan gabungin dengan konsep berbeda. Pembeda dengan toko lain, yang di sini kombinasi croisant sama kue biasa. Jadi gabungan kedua itu," ucap Verrell.