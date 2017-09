VIVA.co.id – Teriakan demi teriakan penggemar dari beberapa penggemar boyband dan girlband saling bersahutan saat idola mereka muncul satu per satu di atas panggung konser Music Bank in Jakarta. Tak heran jika konser kali ini dipadati penggemar, karena tak hanya satu, melainkan lima sekaligus grup idol asal negeri Ginseng, Korea Selatan yang diboyong ke Jakarta.

Saat lampu mulai dimatikan, teriakan penggemar dan nyala lampu lightstick warna warni dari penggemar masing-masing boyband dan girlband mulai mengisi ruangan konser. Lagu Fire Truck dari NCT 127 menjadi pembuka konser yang dipromotori oleh Star Media Nusantara dan dibantu oleh Yes24 ENT sebagai official ticketing partner.

Boyband asuhan SM Entertainment ini membawakan lima lagu, di antaranya Good Thing, 0Mile, Limitless, Cherry Bomb.

"I'm the biggest hit, I'm the biggest hit on this stage, I'm the biggest hit, I'm the biggest hit on this stage," teriak penggemar kompak menyanyikan lirik awal lagu Cherry Bomb milik NCT 127 tersebut.

Dua lagu soundtrack dari drama terkenal juga dinyanyikan langsung di atas panggung ini secara duet. Seperti Yuju G-Friend duet dengan Chanyeol saat menyanyikan lagu Stay With Me dari drama Goblin. Juga lagu soundtrack dari drama terkenal Descendants of the Sun berjudul Talk Love milik K.Will yang dinyanyikan salah satu anggota B.A.P secara duet.

Keseruan Park Bo Gum kembali menyanyikan secuil lagu Untukku milik almarhum Chrisye yang juga sempat dinyanyikan saat aktor tampan tersebut menggelar jumpa penggemar beberapa bulan lalu. Lagu berbahasa Indonesia lainnya yang dinyanyikan dalam konser Music Bank ini adalah lagu milik Rizky Febian, Kesempurnaan Cinta.

"Kalian terciduk," ujar salah satu anggota Astro usai menyanyikan sepenggal lagu milik Rizky tersebut dan kembali menyanyikan lagu milik mereka berjudul Polaris.

Tak hanya boyband yang mencuri perhatian, penampilan GFriend sebagai sebagai satu-satunya girlband yang mengisi konser Music Bank kali ini membawakan lima lagu milik mereka. Di mana salah satu lagu terkenal milik mereka dinyanyikan bersama penggemar.

"Seolleimeul oneulbuteo urineun Kkumkkumyeo gidohaneun oneulbuteo urineun," bunyi sepenggal lirik Me Gustas Tu yang turut dinyanyikan penggemar GFriend sambil terus meneriakkan Yeoja Chingu (bahasa Korea dari GFriend).

Di penghujung konser, boyband B.A.P dan EXO tampil memuaskan penggemar mereka di Indonesia. Meski konser berlangsung selama dua jam lebih, teriakan tak juga surut, dan justru semakin memanas saat EXO tampil membawakan lagu dari album teranyar mereka, Ko Ko Bop.

Dalam sambutannya kepada penggemar, masing-masing anggota EXO menyapa dalam bahasa Indonesia. "Apa kabar Indonesia?" ucap Chen yang juga disampaikan anggota EXO lainnya.