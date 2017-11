VIVA – Sejak keluar dari Fifth Harmony 11 bulan lalu, Camila Cabello memutuskan untuk bersolo karier. Dari situ, musisi jebolan X Factor ini fokus membuat musik yang sesuai dengan gayanya sendiri. Kolaborasinya dengan Machine Gun Kelly dalam lagu Bad Things menduduki peringkat ke-4 di Billboard Hot 100 pada akhir 2016 lalu.

Kini, Camila Cabello memecahkan rekor kesuksesan sebelumnya dengan lagu berjudul, Havana. Sejak dirilis pertama kali pada 3 Agustus 2017, Havana berhasil menduduki peringkat ke-2 Billboard Hot 100. Pencapaian ini bahkan lebih tinggi daripada lagu hits Fifth Harmony, Work From Home, yang hanya mencapai peringkat ke-5 pada April 2016 lalu.

Musisi yang baru berusia 20 tahun tersebut berhasil mendapatkan Official Number One Award dalam ajang penghargaan Music Industry Trust Award 2017.

“Ya Tuhan! Rasa bahagiaku sekarang melambung tinggi hingga ke bulan. I am so excited! Pastinya aku akan merayakan pencapaian ini dengan timku. Kamu harus merayakan ini, karena kamu enggak tahu kapan moment seperti ini akan terulang kembali,” ungkapnya seperti dilansir dari Official Charts, Rabu 8 November 2017.

Atas pencapaian tersebut, Camila mengaku kalau kedua orangtuanya juga sangat terharu, ketika mendengar kabar membanggakan ini.

“Ibuku berteriak. Ayahku tidak, tetapi kami berpelukan. Dan, mungkin dia berteriak kecil dengan lebih maskulin dan ke-bapak-an yang aku enggak tahu,” ujarnya. (asp)