VIVA.co.id - Sesi kualfikasi Formula 1 (F1) GP Italia sempat dihentikan sementara, Sabtu 2 September 2017. Ini menyusul cuaca yang memburuk di Sirkuit Autodromo Nazionale Monza.

Hujan deras mengguyur sirkuit pada sesi kualfikasi yang dimulai pukul 19.00 WIB. Bahkan, membuat sirkuit kebanjiran dan menyebabkan Romain Grosejean kecelakaan.

Pembalap asal Prancis tersebut mengaku tidak bisa melihat arah laju mobilnya. Grosjean akhirnya kehilangan kendali dan menabrak dinding pembatas.

Mobil tim Haas-Ferrari yang dikendarainya pun mengalami kerusakan di dua ban belakangnya. Pihak penyelenggara mengambil keputusan untuk menunda kualifikasi sampai kondisi trek dinilai baik.

Direktur balap Charlie Whiting, bahkan sempat tak yakin dengan kondisi lintasan. Dia mengakui bila cuaca masih sulit diprediksi dan kapan kualifikasi bakal dilanjutkan.

"Hujan, tapi sedikit berkurang, tetapi cuaca nampaknya berputar-putar dan kami tidak bisa mendapatkan gambaran yang jelas tentang apa yang mungkin terjadi," kata Whiting, dilansir Crash.

"Dan kemudian kami harus mencoba dan melakukan yang terbaik untuk membaca radar guna melihat apakah ini akan jelas atau tidak. Ini sangat rumit saat ini karena cuacanya sangat tidak dapat diprediksi," sambungnya.

Tapi, kini sesi kualfikasi dilanjutkan kembali dan sirkuit sudah bisa dilalui oleh para pembalap. Duo Mercedes, Lewis Hamilton dan Valtteri Bottas berada dalam posisi di atas sejauh ini.

???? RED FLAG ???? Q1



Moments after saying: " I can't see where I'm going," GRO spins off#Quali #ItalianGP ???????? #F1 pic.twitter.com/sIvBJkFhnk — Formula 1 (@F1) 2 September 2017