VIVA – Felipe Massa menyatakan pensiun dari Formula 1 akhir musim ini. Grand Prix Abu Dhabi akhir bulan ini akan menjadi balapan terakhirnya setelah melakoni karier selama 15 musim bersama Sauber, Ferrari, dan Williams.

Pembalap 36 tahun itu mengumumkan rencana pensiun melalui video yang diunggahnya di media sosial. Massa pensiun dari F1 setelah GP 2017 berakhir.

Thanks for the support love you guys ???? pic.twitter.com/TUCcXIYHVv — Felipe Massa (@MassaFelipe19) November 4, 2017