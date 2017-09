VIVA.co.id – Semangat anak muda untuk berwirausaha kerap terbentur dengan kurangnya keinginan untuk membuka diri dan berkolaborasi dengan pihak lain. Mereka masih idealis dengan apa yang mereka percaya. Padahal dengan adanya kolaborasi, bisnis bisa semakin berkembang dan lebih kreatif.

Hadir kembali tahun ini, Ideafest 2017 mengangkat tema kolaborasi. Karena berkembangnya industri kreatif saat ini dirasa akan jauh bisa lebih berkembang jika satu industri dengan industri lainnya saling berkolaborasi. Seperti dicontohkan oleh Andi Sadha selaku Co-chairman Ideafest 2017.

Menurutnya melahirkan ide besar tidak bisa hanya datang dari satu sumber, karena dengan berani melakukan kolaborasi, maka hasil yang didapat bisa lebih besar. Seperti misalnya topik tentang cara membuat restoran yang instagramable, mungkin dari sisi pemilik restoran itu penting, tapi dari sisi lain, fotografer misalnya bisa jadi itu lebih penting.

"Kita melihat industri kreatif dalam silo (kecenderungan mental ketika beberapa departemen atau sektor tertentu tidak bersedia atau cenderung tertutup untuk berbagi informasi dengan departemen lain) masing-masing orang," kata Andi dalam jumpa pers Ideafest di Setiabudi, Jakarta Selatan, 5 September 2017.

Andi mencontohkan satu bidang terkadang berkolaborasi dengan bidang yang sama.

"Orang musik dengan orang musik, kuliner dengan kuliner. Jadi misal seorang marketer datang ke konferensi acara dia jadi takut merasa 'itu bukan bidang gue,” ujarnya.

Karena itu, di acara yang akan digelar 5 hingga 6 Oktober 2017 ini nantinya akan berbeda dengan tahun sebelumnya, yaitu adanya Spice Up!Boot camp. Dimana program ini bertujuan menginspirasi serta membantu wirausahawan muda di bidang makanan dan minuman untuk mengakselerasi pertumbuhan bisnisnya.

Di sini juga akan ada tenant yang mengisi o2o atau online to online, dimana lewat bazar ini akan ada dua area yaitu art and craft serta food and beverage yang merupakan kolaborasi dengan Qlapa.com, Moka Post, serta Koffie & Foodie Market.

Nah untuk itu, buat pecinta kuliner selain bisa berburu makanan yang selama ini hanya bisa belanja lewat online. Di sini tempatnya untuk melihat dan memesan langsung produk mereka, sekaligus mengasah inspirasi untuk mulai membuka usaha di bidang kuliner.

Line up pembicara yang sudah disiapkan juga cukup banyak dan kompeten di bidangnya, seperti Casey Nestat (American YouTuber), Riasa Adriana (musisi), Chitra Subiyakto (Founder Sejauh Mata Memandang), Yovie Widiyanto (musisi).