VIVA.co.id – Hari Raya Idul Adha hari ini jatuh tepat di hari Jumat. Libur panjang tiba, sudah ada rencana bepergian?

Banyak tempat wisata yang dapat dikunjungi bersama Anda sekeluarga selama tiga hari ini. Jika ada rencana menikmati libur bersama keluarga di Surabaya, Jawa Timur, sejumlah lokasi berikut, dari bebagai sumber ini, sayang untuk dilewatkan.

1. Monumen Kapal Selam

Monumen ini merupakan monumen kapal selam KRI Pasopati 410, dengan panjang 76,6 meter, lebar 6,30 meter. Kapal ini merupakan salah satu kapal yang ikut ke dalam operasi Trikora dalam membebaskan Irian Barat.

Di sini Anda dapat mengintip bagian-bagian dari Kapal Selam mulai dari mesin, cara pelontar senjata, tempat tidur komandan, tempat tidur ABK, dan bagian-bagian lainnya. Selain itu, Anda sekeluarga dapat menyaksikan videorama berupa sejarah kapal selam dan monumen kapal selam, serta kekuatan TNI AL dalam segala bidang.

2. Hutan Bambu Keputih dan Taman Sakura

Bekas tempat pembuangan akhir (TPA), ini berubah menjadi salah satu destinasi wisata yang cukup sering dikunjungi. Hutan Bambu dan Taman Sakura ini berada dalam satu lokasi. Hutan Bambu ini pun sering disebut-sebut memiliki kemiripan dengan salah satu hutan bambu di Jepang. Tempat ini menjadi salah satu favorit foto prewedding.

Taman sakura ini menarik rasa penasaran wisatawan, sebab terdapat beberapa jenis bunga unik, seperti jakaranda, pagoda, tabebaya (yang merupakan sakuranya Surabaya), bungur, dan jenis bunga lainnya. Di sini bunga-bunga dikelompokkan menjadi beberapa warna dalam satu bloknya. Selain itu, taman sakura ini pun dilengkapi dengan fasilitas untuk anak-anak seperti seluncuran, jungkat-jungkit, ayunan, panjat tangga besi yang tersebar di area taman.

3. Surabaya Carnival Park (SCP)

SCP ini merupakan sebuah theme park terkenal yang berada di Surabaya. Di sini terdapat 52 wahana yang dapat dinikmati oleh pengunjungnya.

Suroboyo Carnival, a must amusment park in Surabaya and only 30 minute away from Red Planet Surabaya pic.twitter.com/DjDUlAP4Ch — Red Planet Hotels (@RedPlanetHotels) January 13, 2016