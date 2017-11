VIVA – Usai didapuk menjadi Putri Indonesia 2015, kesibukan Anindya Kusuma Putri pun bertambah. Namun, Anindya lebih tertarik menekuni bidang olahraga dan travelling.

Dikutip dari Instagramnya, Anindya memposting kegiatan travelling dan olahraga jetski yang ditekuninya selama setahun belakangan ini.

Bahkan, Anindya didapuk sebagai brand ambassador oleh salah satu komunitas terbesar jetski, Club Seadoo Indonesia. Terakhir, Anindya menyambangi dengan jetskinya berkeliling, Pulau Mutiara, Pulau Sepa dan Kepulauan Bangka.

"08.11.2017Bring me back to Bangka please #Repost @seadooindonesia : Take a look our latest SeaDoo tour in Bangka 38 riders, 175KM, 9.5 hours Link video in our profile or copy this link https://youtu.be/4N8-MabrInE #seadoo #seadoolife #seadooindonesia #brp #jetski #pwc #bangka #bangkabelitung #indonesia #adventure #wonderfulindonesia #anindyaputri #anindyaputrijourney," tulis Anindya yang merindukan kembali berjetski.

Karena keuletan Anindya dan kekompakannya bersama Club Seadoo Indonesia, Museum Rekor Indonesia memberikan penghargaan.

"Enggak nyangka saja sih, sekaligus bangga. Hasil dari kita ke Pulau Sepa dan Pulau Bangka mendapatkan penghargaan rekor MURI. Ternyata enggak sia-sia. Acara yang kita lakukan itu merupakan bagian dari ulangtahun Seadoo Club Indonesia. Selain itu, kita juga melakukan bakti sosial. Jadi semakin lengkap," ujar Anindya.

Namun meski begitu, penghargaan yang diperoleh bukanlah tujuan utama dalam melakukan olahraga jetski. "Yang terpenting itu adalah safety riding. Keselamatan yang utama. Penghargaan itu bonus lah," ujar wanita yang pernah masuk 15 besar Miss Universe itu.

Perjalanan konvoi sebanyak 75 jetski ke Pulau Sepa dan Pulau Bangka, dengan jarak jauh dianggap oleh MURI sebagai sebuah rekor. Oleh sebab itu, tak salah lagi jika Seadoo Club Indonesia mendapatkan penghargaan.

"Ini rekor baru. Belum pernah ada. Oleh karena itu layak mendapatkan penghargaan rekor MURI," ujar Direktur Eksekutif MURI, Osmar Semesta Susilo.

Sementara itu, Eddy Indrayadi selaku Ketua Umum Seadoo Club Indonesia mengaku banyak berterimakasih kepada Anindya Kusuma Putri dan anggota lainnya yang terus bersemangat mempromosikan wisata Indonesia lewat Jetski.

"Waktu itu kita bareng-bareng sebanyak 75 jetski konvoi dari pantai Mutiara ke Pulau Sepa. Perjalanannya dua jam. Makanya kita daftarkan ke MURI dan mendapatkan penghargaan," ujar Eddy Indrayadi selaku Ketua Umum Seadoo Club Indonesia.

Anindya Kusuma Putri dan jajaran Seadoo Club Indonesia.