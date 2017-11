VIVA.co.id – Anak muda zaman sekarang atau sering kita sebut ‘kids zaman now’, pasti sangat familiar dengan istilah entrepreneurship. Entah kenapa belakangan ini banyak sekali para calon pengusaha bermunculan di kalangan anak-anak muda.

Mlai dari anak SMA, mahasiswa, sampai fresh graduate yang baru lulus kuliah, kebanyakan dari mereka lebih memilih untuk memulai bisnisnya sendiri ketimbang menjadi karyawan. Namun, ada satu kesalahan fatal yang selalu saya temukan pada anak-anak ini yaitu “they have no idea about their life & what are they doing”.

Mereka rajin datang ke berbagai seminar motivasi, mengikuti event-event startup, membaca puluhan buku tentang entrepreneur dan mencari berbagai cara memulai bisnis. Mereka melakukan segalanya yang mereka rasa diperlukan untuk membangun bisnis. Tapi, mereka tidak pernah benar-benar memulai bisnisnya sendiri.

