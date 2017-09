VIVA.co.id – Liga 2 2017 sengit dan seru hingga akhir. Baru 8 tiket dari 16 besar yang sudah pasti, 8 lainnya masih diburu di tengah ancaman degradasi. Baru Grup 2 dan Grup 5 yang memunculkan 2 petarung terbaik, 6 grup lain bergolak hingga laga penutup.

Di Grup 1, sejak ditampar 1 gol PSCS Cilacap pada laga pembuka 19 April 2017 di kandang, PSS Sleman melesat hebat. Skuat Elang Jawa besutan Freddy Mulli tak terbendung di 12 laga. Tersubur dengan raihan 34 poin dan surplus 23 gol (27-4), mereka paling dulu isi 1 posisi di 16 besar.

Apa pun hasil pada laga penutup di kandang PSCS, Minggu (10/9), status PSS tak berubah. Tetap ke 16 besar sebagai juara Grup 3, mereka menunggu pendamping. Jika menang atas mereka, PSCS rebut posisi itu. Jika imbang, apalagi tumbang, PSCS tersodok PSGC Ciamis atau Persibas Banyumas.

PSCS kini di urutan 2 dengan raihan 21 poin dari 13 laga. PSGC dan Persibas mengintai dari urutan 3-4 dengan jarak 1 angka. Sama-sama mengoleksi 20 poin, PSGC meladeni Persijap Jepara dan Persibas disambangi Persip Pekalongan di laga penutup. Persijap dan Persip termasuk kontestan terdegradasi.

Situasi PSCS krusial karena PSS tak pernah mau berkompromi meski sudah aman. PSCS harus berjibaku total buat rampas 3 poin, PSGC dan Persibas hanya menghadapi tamu yang tak lagi punya kepentingan. Nasib Persijap maupun Persip sama dengan Persibat Batang dan Persibangga Prubalingga.

Derap PSS ke 16 besar dijejaki 7 kontestan dari 5 grup lain. Mereka adalah Cilegon United dan Persita Tangerang dari Grup 2, PSIS Semarang (Grup 4), Persebaya Surabaya dan Martapura FC (Grup 5), PS Mojokerto Putra (Grup 6), Persingo Semeru FC (Grup 7). Grup 1 dan Grup 8 belum terwakili.

Di Grup 1, PSPS Pekanbaru berkutat dengan Persiraja Banda Aceh, PSMS Medan, dan PS Bangka. Di Grup 8 yang diikuti 6 klub, pergumulan masih sisakan 3 laga. Di Grup 4, Persis Solo selangkah lagi susul PSIS. Cukup tambah 1 poin dari 2 laga sisa melawan PSIR Rembang, Persis otomatis lolos.

Peta Kontestan 16 Besar Liga 2 2017

Sumber Data: PT Liga Indonesia Baru (LIB)

Grup 1

PSPS Pekanbaru dan Persiraja Banda Aceh berimpitan di urutan 1-2 klasemen. Sama-sama kemas 22

poin, tapi belum aman. PSMS Medan dengan koleksi 20 poin mengintai dari urutan 3. Begitu pula PS

Bangka di urutan 4 dengan raihan 19 poin.

Grup 2

Cilegon United dan Persita Tanggerang tak terbendung. Keduanya maju bareng ke 16 besar. Perolehan 27

poin mereka dari 13 laga tak mungkin lagi dikejar 6 kontestan lain.

Rapor Cilegon United Hingga Laga ke-13:

Menang: 8

Imbang: 3

Tumbang: 2

Poin didapat: 27

Poin terbuang: 12

Surplus gol: 9 (15-6)

Posisi: 1

Laga sisa:

12-09- 2017: Persika Karawang vs Cilegon United

Rapor Persita Tangerang Hingga Laga ke-13:

Menang: 8

Imbang: 3

Tumbang: 2

Poin didapat: 27

Poin terbuang: 12

Surplus gol: 8 (16-8)

Posisi: 2

Laga sisa:

10-09- 2017: Perserang Serang vs Persita Tangerang

Grup 3

PSS Sleman superior. Dengan 34 poin di tangan, Elang Jawa paling awal amankan tiket 16 besar. Mereka

tinggal tunggu pendamping. PSCS Cilacap, PSGC Ciamis, dan Persibas Banyumas bersaing perebutkan

sisa 1 tiket 16 besar.

Rapor PSS Sleman Hingga Pekan 13:

Menang: 11

Imbang: 1

Tumbang: 1

Poin didapat: 34

Poin terbuang: 5

Surplus gol: 23 (27-4)

Posisi: 1

Laga sisa:

13-09- 2017: PSCS Cilacap vs PSS

Grup 4

PSIS Semarang amankan tiket 16 besar dengan raihan 32 poin. Persis Solo kandidat terdepan dampingi

PSIS. Tinggal PSIR Rembang yang masih bisa merintangi Persis. Hasil 2 laga terakhir di antara mereka

sendiri jadi penentu.

Rapor PSIS Semarang Hingga Laga ke-13:

Menang: 10

Imbang: 2

Tumbang: 1

Poin didapat: 32

Poin terbuang: 7

Surplus gol: 18 (24-6)

Posisi: 1

Laga sisa:

14-09- 2017: Persiba Bantul vs PSIS

Grup 5

Persebaya Surabaya melesat hebat sejak ditangani Angel Alfredo Vera. Raup 26 poin dari 13 laga, Bajul

Ijo amankan tiket 16 besar. Martapura FC mendampingi dengan raihan 25 poin.

Rapor Persebaya Surabaya Hingga Laga ke-13:

Menang: 7

Imbang: 5

Tumbang: 1

Poin didapat: 26

Poin terbuang: 13

Surplus gol: 12 (23-11)

Posisi: 1

Laga sisa:

14-09- 2017: Persebaya vs Persinga Ngawi

Rapor Martapura FC Hingga Laga ke-13:

Menang: 8

Imbang: 1

Tumbang: 4

Poin didapat: 25

Poin terbuang: 14

Surplus gol: 9 (31-22)

Posisi: 2

Laga sisa:

10-09- 2017: Martapura FC vs Madiun Putra

Grup 6

PS Mojokerto Putra lolos ke 16 besar dengan raihan 22 poin. Persik Kediri di urutan 2 dengan 20 poin

bersaing buat jadi pendamping dengan Kalteng Putra yang kantongi 18 poin di urutan 3.

Rapor PS Mojokerto Putra Hingga Laga ke-12:

Menang: 7

Imbang: 1

Tumbang: 4

Poin didapat: 22

Poin terbuang: 14

Surplus gol: 7 (25-18)

Posisi: 1

Grup 7

Raih 23 poin dari 11 laga, Persingo Semeru FC amankan 1 tiket 16 besar. Madura FC dengan 19 poin dan

Celebest FC Palu dengan 18 bersaing perebutkan 1 tiket sisa di grup yang diikuti 7 kontestan.

Rapor Persingo Semeru FC Hingga Laga ke-11:

Menang: 7

Imbang: 2

Tumbang: 2

Poin didapat: 23

Poin terbuang: 10

Surplus gol: 7 (15-8)

Posisi: 1

Laga sisa:

10-09- 2017: PS Sumbawa vs Persingo

Grup 8

Belum ada peraih tiket 16 besar dari grup yang diikuti 7 klub, gunakan sistem home tournament, dan

kickoff belakangan ini. Persiwa Wamena di puncak dengan raihan 16 poin dan PSBS Biak di urutan 2

dengan 14 poin.

Klub Pengoleksi Poin Terbanyak Hingga Laga Terakhir Liga 2 2017

PSS Sleman

Poin: 34

Posisi: 1 Grup 3

Klub Pencetak Gol Terbanyak Hingga Laga Terakhir Liga 2 2017

PSS Sleman

Surplus gol: 23 (27-4)

Posisi: 1 Grup 3

Klub Kebobolan Gol Terbanyak Hingga Laga Terakhir Liga 2 2017

Persih Tembilahan FC

Defisit gol: 39 (4-43)

Posisi: 7 Grup 1