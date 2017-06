Jadwal Siaran Langsung Piala Konfederasi, 25 Juni 2017

VIVA.co.id – Persaingan sengit di Piala Konfederasi kembali akan bergulir malam nanti, Minggu 25 Juni 2017. Ada dua laga penentu di penyisihan Grup B.

Diolah dari berbagai sumber, empat tim dari Grup B, yakni Chile, Jerman, Australia, dan Kamerun, masih punya peluang lolos ke semifinal. Namun, Chile dan Jerman lebih berpeluang, karena sudah mengumpulkan empat poin dari dua laga.

Sementara itu, Australia dan Kamerun baru mengumpulkan satu poin. Dua tim dari Grup ini akan menyusul langkah Portugal dan Meksiko yang lolos sebagai wakil Grup A.

Dua pertandingan akan digelar serentak pukul 22.00 WIB nanti. Chile yang sementara ini memimpin klasemen, menghadapi Australia di Otkrytiye Arena, Moskow.

Sementara itu, Jerman bakal meladeni perlawanan Kamerun. Laga berlangsung di Fisht Olympic Stadium, Sochi.

Berikut, jadwal siaran langsung sepakbola, malam hingga dini hari nanti:

Minggu, 25 Juni 2017

Piala Konfederasi

22.00 WIB - Jerman vs Kamerun - RTV

22.00 WIB - Chile vs Australia - Fashion One

Chinese Super League

18.35 WIB - Guangzhou Evergrande vs Hebei China Fortune - Soccer Channel Indovision

Senin, 26 Juni 2017 dini hari WIB

Major League Soccer

02.30 WIB - Portland Timbers vs Seattle Sounders - beIN Sports 1