VIVA – Arab Saudi mengumumkan telah menangkap 11 Pangeran yang diduga melakukan korupsi. Salah satunya adalah Pangeran Alwaleed Bin Talal, bos dari perusahaan holding milik Kerajaan Arab.

Sebagai salah satu orang terkaya di dunia, Alwaleed menjadi sorotan. Apalagi dia juga tercatat menjadi investor utama beberapa perusahaan internasional seperti News Corp, Citigroup, Twitter dan beberapa perusahaan lainnya.

Dilansir dari The New York Times, Minggu 5 November 2017, investasi Alwaleed menjangkau dunia salah satunya di bidang perhotelan. Antara lain hotel bersejarah di George V di Paris, Savoy di London, Plaza di New York, dan AccorHotels.

Karena begitu luas investasi yang dilakukannya, dia pun disebut sebagai Warren Buffet dari Timur Tengah. Dia pun rutin mengisi acara-acara besar di dunia khususnya bidang keuangan.

Dengan berbagai bisnisnya tersebut, pada November lalu, Forbes mendaftarkan Alwaleed menjadi orang terkaya di dunia peringkat ke-45. Total kekayaan bersih yang dimilikinya saat ini sebesar US$18 miliar. (one)