VIVA – Dalam arsitektur modern, penggunaan kaca adalah salah satu fitur yang mendominasi dan dikembangkan sebagai bahan bangunan saat ini.

Beberapa bangunan kaca banyak yang menampilkan kecantikan menakjubkan dengan inovasi yang luar biasa, seperti National Centre for the Performing Arts yang ada di kota Beijing, Dancing House di Prague, atau 30 St Mary Axe yang berada di kota London, yang pernah menerima penghargaan Royal Institution of British Architects (RIBA) pada tahun 2004. Berikut sepuluh bangunan kaca paling menakjubkan di dunia yang kami lansir dari laman wonderlist.com.

The Botanical Garden of Curitiba. The Botanical Garden of Curtiba adalah salah satu bangunan kaca paling menakjubkan di dunia yang terletak di Kota Curtiba, yang terinspirasi dari Istana Kristal London dari abad ke-19.

