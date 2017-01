Pemain Klub Juara Liga Champions Asia Batal ke Persib

Letter from Vitor Saba (VS) untuk Persib Bandung, pelatih, manajemen, supporter Bobotoh, dan semua masyarakat Bandung. Dengan berat hati, saya menyampaikan bahwa Vitor Saba memutuskan untuk tidak bermain di Persib ataupun klub Asia Tenggara lainnya musim ini. Saba merasa tehormat dgn sambutan bobotoh dan sebenarnya ingin bergabung. Tapi ada masalah keluarga yg membuat dia tidak bisa bergabung. Tidak ada masalah dengan harga, tapi alasan keluarga terutama istri yg mengandung membuat dia ingin main di klub yg dekat dgn keluarga. Saya sudah berusaha yg terbaik tapi mohon maaf kali ini gagal mendaratkan Saba. Sometime we win sometime we learn. Persib klub besar dan tidak pernah ada pemain yang lebih besar dari klub itu sendiri. Hatur Nuhun ????????????.. #persib #bandung #bobotoh #vitorsaba #transfer #saga

