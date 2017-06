Liburan, Crouch Kunjungi 'Keluarga' di Kebun Binatang

VIVA.co.id – Banyak cara yang dilakukan pesepakbola Eropa dalam mengisi jeda libur musim panas dari ini. Banyak di antara mereka yang memilih untuk menghabiskan waktu bersama keluarga.

Hal unik dilakukan striker Stoke City, Peter Crouch. Pemain 36 tahun ini memilih untuk mengunjungi "keluarganya" di kebun binatang.

Tentu saja, hal ini hanya dimaksudkan Crouch untuk bercanda. Dengan tinggi mencapai 201 cm, Crouch menganggap jerapah sebagai keluarganya.

Summer for me is about time with family . pic.twitter.com/dtft1CZoyl