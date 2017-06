Pemain Belia ManCity Jadi Bomber Paling Efektif di EPL

VIVA.co.id – Premier League tak disangkal merupakan kompetisi terbaik di dunia saat ini. Persaingan ketat serta banyaknya pemain bintang yang tampil di sana menjadi bukti.

Tak heran jika di sana juga muncul banyak predator gol. Mulai dari era Alan Shearer hingga zaman Diego Costa seperti sekarang.

The Sun pun kini merilis daftar penyerang paling efektif di Premier League. Perhitungan menggunakan rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh sang pemain untuk mencetak gol.

Para penggawa top mendominasi. Tapi tidak sedikit pula pemain medioker yang membuat kejutan, mereka bahkan berhasil merangsek ke posisi teratas.

Posisi puncak rupanya ditempati bocah asal Manchester City, Kelechi Ihaenacho, dengan catatan 106,5 menit per gol. Sedangkan posisi kedua masih dihuni ujung tombak The Citizens lain, Sergio Aguero dengan 109,8 menit per gol.

Topscorer Premier League dalam dua musim terakhir, Harry Kane hanya menempati posisi tiga. Sementara bomber Chelsea, Diego Costa terlempar ke posisi 14.