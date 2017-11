VIVA – Nama desainer aksesori Indonesia, Rinaldy Yunardi, kembali memberikan kejutan. Setelah Nicky Minaj, Mariah Carey, Janet Jackson hingga Kyle Jenner menggunakan aksesori buatannya, kini giliran penyanyi muda dan terkenal dunia, Taylor Swift.

Pelantun Look What You Made Me Do itu menggunakan salah satu koleksi desainer dengan panggilan Yung Yung itu di video musik terbarunya, 'Ready for It?'. Koleksi itu berupa sarung tangan hitam yang dipakai Taylor saat ia berbalut busana serba hitam dan sepatu boot di video musik tersebut.

Terkait hal itu, Yung Yung mengaku senang. Selain itu, dia juga terkejut karena penyanyi populer itu memilih koleksinya.

"Pasti senang. karena saya ada di Indonesia, dia ada di AS, di sana ada desainer yang banyak tapi inilah kesempatan," katanya saat ditemui di Jakarta, Selasa, 7 November 2017.

Yung Yung mengaku mendapat informasi tentang hal itu dari agennya di Hongkong, Faye Liyu, yang merupakan pengelola The Clique, beberapa waktu lalu saat dirinya tengah berada di Hongkong.

"Waktu itu di Shanghai, si Faye bilang, 'Coba kamu tebak dapat siapa young and famous female?'. Saya sebut semua si A, B, G, Z. Dia bilang bukan, akhirnya saya sebut Taylor Swift, terus dia bilang, 'Yup, kamu benar'. Dan ketika Taylor syuting video musik, saya dikasih lihat videonya," tutur desainer yang baru saja meraih penghargaan dunia, World of WearableArt (WOW) 2017 tersebut.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa hal itu akan menjadi kesempatannya untuk terus mengembangkan sayap di kancah internasional.

"Inilah kesempatan dari awal Nicky Minaj sampai sekarang, satu per satu semoga bisa lebih dari itu," ujarnya.

Adapun sarung tangan hitam yang dikenakan penyanyi berusia 27 tahun itu merupakan koleksi lamanya di butik The Clique, Hong Kong. Butik tersebut merupakan perwakilannya di tingkat internasional.