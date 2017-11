VIVA – Bagi Anda pengoleksi gelas dengan cat atau dekorasi, sebaiknya hati-hati. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa cat yang digunakan dapat mengandung kadar timbal dan kadmium yang berpotensi beracun, sehingga meningkatkan risiko kesehatan

Temuan menunjukkan bahwa di gelas minum tersebut, enamel atau serpihan cat sering lepas, yang bisa tertelan dalam waktu lama dan terbukti berbahaya bagi kesehatan manusia.

Untuk penelitian ini, para periset di University of Plymouth, Inggris, melakukan 197 tes pada 72 produk gelas minum baru dan bekas, termasuk gelas, gelas bir dan gelas anggur, dan toples.

Mereka menemukan timbal dalam 139 kasus dan kadmium pada 134 di permukaan gelas, dan dalam beberapa kasus, dengan konsentrasi timbal kadang lebih dari 1.000 kali lebih tinggi dari batas aman.

"Kehadiran unsur-unsur berbahaya di cat dan gelas yang dihias memiliki implikasi yang jelas bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Jadi, sangat mengejutkan untuk menemukan kadar timbal dan kadmium tinggi seperti itu, baik di bagian luar barang pecah belah dan di sekitar pelek,” kata Andrew Turner, peneliti utama dari universitas tersebut.

"Ada risiko kesehatan nyata yang ditimbulkan melalui menelan kadar zat semacam itu dalam waktu lama. Jadi ini jelas merupakan masalah yang harus dilakukan oleh industri barang pecah belah internasional sebagai masalah mendesak," ucap Turner menambahkan.

Penelitian yang dipublikasikan di jurnal Science of the Total Environment itu menganalisis berbagai barang gelas dengan menggunakan spektrometri sinar-x portabel (XRF). Konsentrasi timah berkisar antara 40 sampai 400.000 bagian per juta (ppm), sementara jumlah kadmium berkisar antara 300 sampai 70.000 ppm.

Menurut US Department of Environmental Health Hazard Assessment, tingkat batas area lipatan gelas minum eksternal masing-masing 200 ppm dan 800 ppm.

“Mengingat bahwa alternatif yang lebih aman tersedia untuk industri ini, keseluruhan hasil penelitian ini mengejutkan sekaligus menarik," ujar Turner. (ren)