Bapak yg terhormat ini ... lampu utama gak dinyalakan ... helm gak pakai ... stnk dan sim gak mau nunjukin ... eeeee ... petugas malah di maki - maki. Sabar ya pak pol ... harap bersabar .. ini ujian. | @ariessdss

