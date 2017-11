Happy 1st anniversary sayang ?? >> Moment pernikahanku yg berhasil dicapture @axioo ini, penting buatku. Selama 4 thn pacaran, Harvey bukan org yg bs gombal, bermulut manis, suka difoto dll.. dia romantis & sweet tp lebih ke perbuatan. Kl ngomong ga bs ????, awalnya sebel tp lama lama saya tau dia bukan tipe pujangga ????.. karena dijebak pas hari H oleh sahabat saya @vjdaniel & @yuanitachrist untuk blg something ke istrinya.. mulai dr cerita finally, ini pertama kali dia bilang i ??u ke istrinya.. the best moment for us & bikin saya melting .. (skrg si sering blg i??u????*setengahdipaksa).. so kl punya pacar ga bs gombal sering blg i??u, jgn buru buru diputusin dl, sekalinya blg i??u, it’s everything for him ??

A post shared by Sandra Dewi (@sandradewi88) on Nov 7, 2017 at 6:51pm PST