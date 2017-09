VIVA.co.id – Hanya G-Dragon yang bisa membuat perasaan campur aduk. Tak hanya bahagia tapi juga simpati pada leader boyband BIGBANG tersebut. Di konser bertajuk Act III: M.O.T.T.E Moment of Truth the End yang digelar tadi malam, 3 September 2017 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang.

Konser dengan tiga babak ini seakan menggambarkan sosok Kwon Ji Yong (nama asli G-Dragon) dari awal karir hingga menjadi Superstar seperti saat ini. Di setiap babak diawali dengan pemutaran VCR sebagai pemisah satu bagian dengan bagian lainnya.

Kemasan panggung yang tak kalah apik dengan tiga layar utama dan satu bagian layar di tengah yang bisa bergerak naik turun ditambah tata cahaya yang menakjubkan mendukung setiap aksi sang idola selama konser yang dipromotori IME Indonesia ini berlangsung.

Babak pertama dimulai dengan penampilan serba merah G-Dragon yang membawakan lagu-lagu lawas miliknya, antara lain Heartbreaker, Breathe, A Boy, But I Love You, Obsession. Babak kedua diisi dengan banyak lagu melow milik G-Dragon, seperti That XX, Black, Missing You, Who You?, selain tentunya lagu berirama menghentak dari rapper dan penulis lagu-lagu BIGBANG ini, seperti Michigo, One of A Kind, R.O.D, I Love It, Today dan Crayon.

Babak pamungkas dari konser yang dimulai sejak pukul 19.00 ini adalah saat keluarga, teman dekat juga orang-orang yang pernah bekerjasama dengan G-Dragon memberikan pernyataan lewat video yang diputar selama beberapa menit di layar besar. Taeyang, Daesung dari BIGBANG, Se7en, Sandara Park, PSY, komedian Jung Hyung Don, Verbal, Kakak, Ayah dan Ibu G-Dragon, memberikan pernyataan tentang sosok G-Dragon ataupun Kwon Ji Young dimata mereka.

"Setiap melihatnya dia menginspirasiku lebih dan lebih," ujar Verbal dalam VCR,

"Banyak idol di luar sana, tapi bagiku hanya ada G-Dragon," ujar Sandara.

Pernyataan mengharukan datang dari Ayah G-Dragon yang mengatakan bahwa anak lelakinya tersebut tipe anak yang tidak pernah berkata tidak, sementara sang ibu menyebut G-Dragon sebagai anak terbaik.

"Dia anak terbaik bagiku,"ujar sang ibu.

Tak hanya orang terdekatnya, G-Dragon juga menunjukkan sisi lain dirinya yang seolah ingin mendapat pengakuan dari penggemar dan diterima sebagai seorang Kwon Ji Yong, bukan hanya dicintai sebagai G-Dragon, yang seorang Superstar.

"Saya Kwon Ji Yong dan juga G-Dragon," ujar GD mengawali video dirinya.

"Aku selalu mencoba untuk terlihat bagus saat aku berpakaian sebagai 'GD' seperti ini, tapi kenyataannya terkadang ini terasa berat untukku, tetap saja, aku semacam takut untuk melepasnya, mungkin aku terlihat seperti aku hidup dengan baik, tapi belakangan aku tidak tahu, setidaknya di hadapan kalian, tidak, setidaknya di momen ini aku ingin lebih jujur, Kwon Ji Yong sebenarnya adalah, aku berharap aku bisa menjadi seseorang yang masih bersinar, tanpa semua hal berkilau ini menempel," ujarnya.

VCR GD tersebut langsung disambut dengan teriakan penggemar yang tak lagi menyebut G-Dragon melainkan Kwon Ji Yong, seolah ingin menjawab kegamangan idola mereka yang sedang mencari jati diri dan ingin diterima apa adanya, lepas dari sosok besar G-Dragon.

Konser ditutup dengan lagu-lagu dari Album baru GD yang berjudul Kwon Ji Yong, yaitu Untitled,2014, Middle Fingers Up, Bullshit, Divina Commedia, dan Super Star.