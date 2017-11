VIVA – Model bertubuh plus, Tess Holliday baru-baru ini menampilkan gaya busana Ariel dari The Little Mermaid untuk pesta Halloween pada awal pekan ini. Akan tetapi gaya busana tersebut bertransformasi menjadi tampilan yang membuatnya terlihat jauh lebih glamor.

Model berukuran 22 ini tampil untuk kampanye merek fesyen, Eloquii yang khusus bertubuh plus. Tess sendiri melakukan pemotretan di Paris dengan menampilkan lekuk tubuhnya.

Wanita berusia 32 tahun pun sungguh menakjubkan karena bisa merepresentasikan busana tersebut menjadi lebih menarik. Terlihat Tess menampilkan gaya busana menonjol mulai dari dress, dan gaun cocktail berlengan panjang berhias manik-manik.

Harga gaun yang dibanderol sekitar Rp3 juta ini lebih didominasi dengan tampilan vintage dan bold karena menggunakan dari bahan brokat yang berat. Koleksi tersebut tersedia dimulai pada ukuran 12.

Berbicara tentang pendekatannya sendiri terhadap mode, Tess pun mengungkapkan bahwa bagaimana perasaannya pada pakaian adalah hal yang paling penting baginya saat memilih barang.

"Jika saya merasa nyaman, itu saja yang penting. Itu bisa meliputi celana pendek denim dan celana jepit, saat aku berada di luar negeri bersama keluargaku. Bisa jadi gaun malam yang panjang dan ramping, saat aku menuju acara formal,” ujar Tess, seperti yang dilansir Daily Mail.

Meski demikian, menjadi ibu dua anak tentunya bukan berarti membuat Tess tidak menemukan kesenangannya. Tess cukup bahagia ketika dia bisa menemukan dan mengenakan selera fesyennya saat halloween.

Tess bersama dengan keluarganya menghabiskan waktu saat merayakan pesta Halloween Mickey di Disneyland. Anak laki-laki Tess, Bowie mengenakan kostum lobster yang sebagai Sebastian.

Tess sendiri mengenakan jaket panjang yang tampak seperti sirip putri duyung penuh berkilau. Sebagai dalaman dia mengenakan atas crop top berwarna ungu dan legging berwarna hitam.

Ibu dua anak itu juga dengan bangga memamerkan make-up mata yang dihiasi warna perak yang gemerlap. Secara keseluruhan penampilannya sangatlah apik di depan kamera. (ren)