VIVA.co.id – Di masa depan, tak hanya mesin dan fitur mobil saja yang dirancang dengan teknologi canggih. Komponen mobil seperti setir juga dirancang dengan teknologi terkini. Seperti yang dilakukan produsen otomotif Jaguar Land Rover.

Dilansir Carscoops, Selasa 5 September 2017, Jaguar Land Rover (JLR) merancang setir mobil canggih yang diberi nama Sayer. Setir ini tak lagi berbentuk lingkaran seperti halnya pada mobil konvensional. Setir akan digunakan untuk mobil-mobil JLR yang diproduksi mulai tahun 2040.

Nantinya benda ini bukan hanya bertugas sebagai pengendali gerak roda, lebih dari itu JLR membuat Sayer menjadi teman untuk berkendara.

Setir Sayer dirancang bisa dilepas dari dudukannya dan diklaim sebagai teman baru untuk perjalanan. Pabrikan otomotif asal Inggris tersebut merancangnya untuk bisa melakukan banyak tugas di masa depan, seperti menemukan lokasi tujuan dengan jarak tempuh dua jam dengan koneksi GPS.

Konsep setir mobil canggih tersebut akan dipamerkan pada Tech Fest at Central St Martins, di University of the Arts London, Inggris pada 8 September 2017 mendatang. Pemilihan nama Sayer sendiri diambil dari salah seorang desainer mobil Jaguar, Malcolm Sayer yang mengabdi pada 1951 sampai 1970. (hd)