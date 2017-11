VIVA – Mitsubishi Xpander yang dirakit lokal oleh PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) ditawarkan dalam beberapa model yakni, GLX, GLS, Exceed, Sport dan Ultimate yang menjadi varian tertinggi.

Tercatat sejak meluncur di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) pada Agustus 2017 lalu, pemesanan Xpander diklaim sudah sekitar 30.000 unit di seluruh Indonesia. Bahkan, MMKSI kewalahan untuk memenuhi permintaan konsumen yang cukup tinggi itu.

Oleh sebab itu, pada awal Oktober lalu pabrik Mitsubishi yang berlokasi di Cikarang, Jawa Barat sudah mulai mengirim unit Xpander ke diler-diler resmi mereka di Jabodetabek. Tapi, pengiriman unit yang dilakukan itu belum mampu menutup jumlah pemesanan yang ada.

Bahkan, menurut pantauan VIVA di beberapa diler resmi Mitsubishi di kawasan Jakarta untuk varian Ultimate menjadi barang yang langka. Kata, Syahrul salah satu tenaga penjual diler berlogo tiga berlian itu menyebut untuk Ultimate unitnya sedang tidak ada.

"Yang ready siap kirim hanya tipe GLS manual warna putih dan itu tinggal satu unit, begitu juga Exceed transmisi matik warna putih cuma satu unit. Sebenarnya unit yang ready kebanyakan manual, kalau yang matik ada itu karena ada yang membatalkan saja,” ujarnya, Rabu 8 November 2017.

Hal yang sama juga disampaikan Boni, salah satu sales diler Mitsubishi. Kata dia, memang yang paling susah unitnya Ultimate. "Saya dari bulan Agustus saja belum dapat unitnya. Saya bingung ngadepin customer yang udah pesan," tuturnya.

Pun dengan salah satu sales counter diler Mitsubishi yang tidak mau disebut namanya itu. Menurutnya, memamg varian tertinggi, Ultimate susah unitnya dan semua diler sepertinya begitu. "Kalau boleh tanya saja ke diler lain atau cek saja ke diler lain," katanya.

Berikut daftar harga Xpander Jabodetabek:

Xpander GLX MT: Rp 189,050 juta

Xpander GLS MT: Rp 208,550 juta

Xpander Exceed MT: Rp 214,550 juta

Xpander Exceed AT: Rp 224,950 juta

Xpander Sport AT: Rp 237,150 juta

Xpander Ultimate AT: Rp 245,350 juta (hd)