VIVA.co.id – Semakin populernya motor besar di Indonesia rupanya terlalu sayang dilewatkan PT Moto Adventure Indonesia (MAI). Itu dibuktikan dengan diluncurkannya KTM 1290 Super Adventure. Menariknya, motor ini langsung laku keras.

PT MAI sebagai diler resmi KTM di Jakarta atau yang lebih dikenal dengan 2Wheelies, memang hanya mendatangkan 12 unit Super Adventure terbaru. Motor ini ditawarkan dalam tiga varian yakni T tipe terendah, S dan R yang jadi varin tertingginya.

Alex Samosir sebagai Owner 2Wheelies, mengatakan, harga on the road Jakarta untuk tipe T dibanderol Rp550 juta, tipe S harganya Rp565 juta dan varian Super Adventure R paling mahal Rp575 juta. Kata dia, untu R sudah sold out, yang S sisa dua unit dan tipe T satu unit.

“Sebenarnya kita pesan di atas 50 unit dari Austria tapi hanya kebagian 12 unit saja. Itu sudah biasa tidak terpenuhi orderan yang kita minta, karena KTM harus berbagi dengan negara lain, karena kapasitas produksi motor ini terbatas,” ujarnya kepada VIVA.co.id di Kawasan Senopati, Jakarta Selatan, Minggu 3 September 2017.

Lanjut Alex, sebelum diluncurkan secara resmi pihaknya memang sudah membuka keran pemesanan sejak April 2017 lalu yang sifatnya booking terlebih dahulu. Karena pelanggan motor asal Eropa ini sudah tahu kalau ada Super Adventure terbaru di global.

“Kita enggak pernah menginformasikan (kalau Adventure akan masuk RI) rata-rata orang lama kalau tau ada motor ini dan mereka liat dari media luar negeri. Kalau harga mereka baru tau dua minggu lalu, kami informasikan mereka pas bulan April itu hanya booking fee saja,” sambungnya.

Lalu bagaimana kesan pertama konsumen melihat motor ini? Bangkit Luhur Gumilar sebagai pembeli pertama Super Adventure tipe S ini mengatakan, kalau dirinya tahu motor ini akan masuk Indonesia dari pihak diler. Kata dia, setelah melihat reviewnya di media luar, dianggap motor ini cocok untuk jalanan Indonesia.

“Saya sebelumnya Down Payment (DP) dulu dan dapat unitnya seminggu sebelum launching kira-kira sebulan. Awalnya saya sempat bingung juga soalnya ada BMW dan Honda juga punya motor Adventure, Cuma saya mau yang beda aja karena jarang yang pakai (KTM),” ujarnya.

Ia mengaku kepincut motor asal Austria ini karena tenaga yang dihasilkan dari mesin 1.300cc mencapai 160 daya kuda, bobotnya ringan, dimensi tidak terlalu besar dan handling cukup mumpuni. Selain itu, kata dia harganya juga lebih murah dari kompetitor.