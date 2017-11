VIVA – Beberapa waktu lalu K-pop fans dibuat heboh ketika cuplikan musik video girl group, Black Pink masuk ke dalam film Justice League.

Hal ini diketahui dari trailer Justice League dalam sebuah scene terlihat sosok Bruce Wayne yang sedang duduk dalam sebuah ruangan. Di belakang tempat duduknya ada sebuah televisi yang lagi memutarkan musik video Black Pink berjudul As If Its Your Last.

Tak sampai di situ saja, seperti dilansir Allkpop, Selasa 7 November 2017, ternyata lagu Black Pink juga akan dimainkan dalam film selama lebih dari satu menit. Tentunya kabar ini bikin K-pop fans sangat bahagia. Beberapa juga merasa bangga atas pencapaian salah satu idol Korea Selatan yang baru debut pada 29 Juli 2016 tersebut.

“Lagu K-pop diputarkan lebih dari satu menit di film asing adalah suatu hal yang patut dibanggakan,” komentar salah seorang fans. Usut punya usur, ternyata salah satu aktor pemeran superhero DC Comics tersebut adalah penggemar Black Pink.

Dalam sebuah interview, Ezra Miller yang memerankan Flash mengakui kalau dirinya adalah penggemar K-pop khususnya Black Pink. Film Justice League sendiri akan tayang perdana di Korea pada 15 November 2017 nanti. (mus)