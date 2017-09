VIVA.co.id – Dua pemain terbaik dunia, Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi, identik dengan duel Real Madrid melawan Barcelona. Ronaldo dan Messi selalu terlibat duel sengit di El Clasico.

Bukan tak mungkin, duel Ronaldo kontra Messi tak terlihat lagidi El Clasico. Mereka bisa bertemu di Derby Manchester yang mempertemukan Manchester United melawan Manchester City.

Skenario gila ini diungkapkan oleh jurnalis Sunday Times, Duncan Castles. Ronaldo bakal kembali ke MU musim panas mendatang. Sedangkan Messi berlabuh di ManCity.

Sebenarnya MU sudah menginginkan Ronaldo, musim panas ini. Namun, kesepakatan urung terjadi karena Kylian Mbappe batal berlabuh di Madrid.

Madrid batal merekrut Mbappe sebagai langkah pencegahan agar tak ditinggal Ronaldo. Jika Mbappe bergabung, posisi Ronaldo terancam dan bisa kembali ke MU.

Namun, bukan tak mungkin suatu saat nanti, Ronaldo bisa pulang ke MU. Sunday Times sangat yakin dengan hal ini.

Sementara itu, Messi bisa bergabung dengan ManCity. The Citizens bisa memanfaatkan situasi La Pulga yang tak menentu di Camp Nou.

Messi sebenarnya sudah setuju dengan kontrak baru yang disodorkan Barca. Namun, faktanya hingga kini dia belum menandatangani kontrak.

Messi kabarnya kecewa dengan situasi di Barca. Blaugrana baru saja kehilangan Neymar dan gagal mendatangkan Philippe Coutinho dari Liverpool.

Sunday Times mengklaim bukan hal mustahil The Citizens menggaet Messi. Kabarnya perwakilan Messi sudah menggelar pertemuan dengan petinggi The Citizens. Mereka mengumumkan kemungkinan menggaet Messi musim panas mendatang, saat kontraknya habis di Barca. (one)