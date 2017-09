VIVA.co.id – Mitsubishi Xpander menjadi salah satu primadona baru di segmen mobil keluarga kelas bawah. Dalam waktu dua pekan, produk baru itu mencatat rekor penjualan hingga belasan ribu unit.

Data PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) selaku distributor resmi kendaraan penumpang Mitsubishi Motors di Indonesia, memperlihatkan Xpander laku 11.521 unit di seluruh Indonesia.

Angka tersebut dicapai dalam kurun waktu 10-24 Agustus 2017. Nah, setelah ada Xpander, bagaimana penjualan Toyota Avanza?

Menanggapi hal tersebut, Vice President PT Toyota Astra Motor (TAM), Henry Tanoto, mengatakan, penjualan Avanza masih stabil hingga Agustus 2017.

"Kalau penjualan Avanza, Juli-Agustus masih baik. Tapi kalau ditanya mengenai itu (penurunan penjualan karena Xpander), biasanya kami perlu waktu untuk melihat itu. Kita lihat deh nanti sebulan atau dua bulan," kata Henry di Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Meski demikian, Henry mengakui adanya penyesuaian pangsa pasar di segmen Low MPV, sejak adanya pemain baru saat ini.

Sebagai informasi, Mitsubishi Xpander dijual kepada konsumen Indonesia dalam enam varian, yakni Ultimate AT, Sport AT, Exceed AT, Exceed MT, GLS MT, dan GLX MT.

Mobil keluarga pesaing Toyota Avanza ini dibekali mesin bensin berkapasitas 1.499 cc, dengan pilihan transmisi manual lima percepatan atau transmisi otomatis empat percepatan. (ms)