TERKEZUUUTTTTT... SAMPAI TERKENTUT MAK REMPONG SEBAB DAPAT DE EM AN SEPERTI INDANGGG!!! . . . DUUHHHH... NYONYIAH TOMBOY KOK GAK ILANG ILANG, GEGARA EFEK NGLEMESIN KAKTUS JADI DWEEHHHH PELURU TORNADOO ALA BALA BALA DAN NETIJENNN JULITA YANG SUTRA LAMBRETA GATELLL PENGEN NYONYIAH DIHUHATTTT... . . SAMPEK ADA ATUUUHHH TUKANG HOSIPPP BIKIN KAPSYEN PANJANG KALI LEBAR TULIS GINI GITU GINO... TENTANGG NYONYIAHHH DAN PENS PENS NYEEE... WKWKWKWKK... JADI NGAKAK AKIKAHHH... YA KELESSS DESYE YANG POSTING, DESYE YANG BIKIN KAPSYEN, DESYE YANG NYINYIR, EHHHH... DESYE SENDIRI YANG BAPER... NYARI ENDORSE AN GITU AMIRRRR!!!! . . . PENS NYONYIAH MAH REALISTIS KELESSS... WALAUPUN PENS TAPI KALO IDOLA BIKIN KESALAHAN YA KITA HARUS KASIH MASUKAN DAN TEGUR... DAN HUNTUNGNYA YESS NYONYIAH AKIKAHHHH SUPER KECEEEEHHH, BELIAU SUTRA MINTA MAAF DAN KLARIPIKASI SAMA PENS NYE... TAPI GAK PERLU KALI YESS DI UMBAR DI SOSMED TAKUTNYA DI COCOL... EHH DI CURCOLL SAMA TUKANG HOSIPPP!!! . . . YAHHHHH... BUAT MAK REMPONG MAH SEPIKIRAN SAMA HORANG HORANG YANG PUNYA PIKIRAN WARAS, . . KETIKA NGANGKAT KAKI LEBIH HINA DARIPADA NGANGKAT LAKI TEMEN SENDIRI... KETIKA NGANGKAT KAKI LEBIH MENYAKITKAN DARIPADA NENDANG BINI SAH... . . ADA YANG BILANG KAYAK BEGINDANG, " coba ajah kalo yang begini Nyai Romlah, pasti semua pada heboh..." . . YA IYALAHHHH AZAB PABLIK LEBIH SAKIITTT CUUUIINNNN... COBA EJJES ENTE GAK NGANGKAT LEKONG TEMAN. COBA EJESSS ENTE GAK JADI PELAKOR!!! . . INTINYA, NYONYIAH TETAP TOP BANGET... MAU NGAKUIN KESALAHANNNN... SO, MASALAH BUAT ENTE????

