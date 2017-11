VIVA – Taylor Swift semakin membuat fansnya tak sabar menyambut perilisan album Reputation. Belakangan, Taylor baru saja mengungkap jika ada satu lagu kolaborasinya dengan Ed Sheeran di album tersebut.

Taylor juga telah merilis daftar lagu/tracklist yang nantinya akan menjadi list lagu-lagu di album barunya. Ia mengunggah tracklist album anyarnya melalui akunnya di Instagram.

Dari tracklist yang diunggah, diketahui Taylor berkolaborasi dengan Ed untuk lagu End Game. Selain Ed, Taylor juga menggandeng Future untuk menyanyikan lagu kedua di album Reputation.

Selain tiga lagu yang sudah dirilis, yakni Ready for It?, Look What You Made Me Do, dan Gorgeous, 12 lagu lainnya adalah I Did Something Bad, Don’t Blame Me, Delicate, So It Goes, Gateaway Car, King of My Heart, Dancing with Our Hands Tied, Dress, This is Why We Can’t Have Nice Things, Call It What You Want, dan New Years Day.

3 days until #reputation A post shared by Taylor Swift (@taylorswift) on Nov 7, 2017 at 6:52pm PST

Di album baru ini, Taylor tak hanya bertindak sebagai penyanyi. Mantan kekasih Harry Styles tersebut juga berperan sebagai produser eksekutif. Bersama Jack Anonoff, Max Martin, dan Shellback, Taylor memroduseri album Reputation.

Reputation sendiri merupakan album baru Taylor yang akan dirilis 10 November mendatang. Sejauh ini, Reputation diperkirakan bakal bisa menyaingi kesuksesan 1989. Hal itu terlihat karena pemesanan album itu sudah melebihi 400 ribu unit selama periode pre-order. Angka ini dua kali lebih banyak dari album sebelumnya. (hd)