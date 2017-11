VIVA – Biasanya seseorang melukis pada kertas atau pun di dinding. Tapi sekarang melukis tidak melulu di kertas atau dinding. Sebab seniman yang kreatif bisa melukis di mana saja yang ia mau, mulai dari di cangkang telur, tanah, bahkan sampai badan pesawat sekalipun.

Khusus untuk poin terakhir, biasanya seniman melukis di badan pesawat karena untuk memperingati suatu ajang tertentu. Namun ada juga yang memang disengaja oleh pihak maskapai. Nah, berikut ini ada beberapa pesawat yang dihiasi lukisan unik.

Hello Kitty. Eva Air selaku maskapai penerbangan atas pesawat Boeing 777-300 ER menjalin kerjasama dengan studio Sanrio selaku rumah produksi kartun terkenal Hello Kitty. Hasil kerjasama ini adalah sebuah lukisan pada badan pesawat tersebut. Tak hanya itu, bahkan seragam pramugari sampai tisu toilet diubah lebih lucu seperti karakter Hello Kitty.

Baca selengkapnya...