Believe it or not. Ada SAKURA di Sumba. Ini bukan di Jepang saudara... Super mirip sama sakura, walaupun tetep beda. Orang lokal menyebutnya "Konjil" Perbedaan paling mencolok adalah. Di Sumba panassss Begitu liat ini, langsung excited untuk bikin foto biar tipu tipu kalo ini di Jepang... ???? #sumba #sakura #cherryblossom #konjil

A post shared by Ferry Rusli (@ferryrusli) on Oct 10, 2017 at 7:39pm PDT