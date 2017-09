VIVA.co.id – Padatnya kesibukan membuat pasangan Raisa dan Hamish Daud sulit untuk mencari waktu bersama. Bahkan, dalam mempersiapkan pernikahan hari ini, keduanya terbilang sangat jarang bertatap muka secara langsung.

"Kita mungkin ketemu dalam satu bulan itu hanya lima hari dan harus siapin kawinan dan lamaran jadi sangat dibantu orang sekitar karena kita sangat kecolongan waktu dan kita enggak ada waktu berdua banget," kata Hamish usai melangsungkan akad pernikahan dengan Raisa di Ayana Mid Plaza Jakarta, Minggu 3 September 2017.

Setelah resmi menjadi pasangan suami istri, keduanya juga telah menyusun rencana untuk menghabiskan waktu bersama.

"Banyak yang sudah nanyain kapan bulan madu sama Hamish. Yang pasti, setelah nikah, kita mau travel the world, dan ya pastinya pengin banget ditunjukin segala macam dari suamiku. Dia itu my best travel buddy ever," ujar Raisa.

"Sekarang kita ngerjain hal yang kita cintai, ya dengan musik saya dengan konservasi lingkungan, dan pendidikan," kata Hamish.