VIVA.co.id – Laudya Cynthia Bella unggah foto dirinya bersama orang tuanya yang tengah melakukan kegiatan pengajian. Kegiatan pengajian ini disinyalir sebagai salah satu tahapan yang dilakukannya menjelang hari pernikahan.

Dari pantauan VIVA.co.id, Bella mengunggah koleksi beberapa foto prosesi pengajian dalam akun Instagram pribadinya @laudyacynthiabella dengan caption seperti berikut:

"One step closer to happiness"

“Ini part of the best moment in my life, proses yang begitu cepat. Saya percaya dengan "takdir". Saya boleh berencana tapi Allah yang menentukan. Dan ini adalah perjalanan hidup saya yang Allah atur. Proses demi proses selalu saya syukuri dan nikmati. Terimakasih ya Allah”

#BAE

Dalam foto unggahannya itu Bella terlihat cantik dengan balutan busana muslim berwarna ungu. Pada salah satu fotonya terlihat dirinya menitikkan air mata saat memanjatkan doa.

Posting-an yang disukai netizen sebanyak lebih dari 394 ribu ini pun dibanjiri oleh komentar warganet yang mendoakan kelancaran prosesi pernikahannya.

@yohanapuspita_: Cantik banget teh bella???????????????????? semoga dilancarkan sampe hari H ya tehh????

@delfinopitasari: Alhamdulillah teh@laudyacynthiabella semoga lancar sampai hari H nya ????????

@evanurazizah31: Semoga semuanya dilancarkan ya teh Bella. Aamiin????

Tak hanya warganet kalangan selebritis seperti Ayu dewi, Melly Goeslaw pun terlihat memberikan komentar pada postingan tersebut.

@mrsayudewi: ????????????????????

@melly_goeslaw: Masya Allah neng cantiiiiiiik banget, bersinar.

Semua rasa datang dari Allah. dan ini rasa yang tidak bisa saya tulis disini.InshAllah ini menjadi pengalaman pertama & terakhir. YaAllah tolong jaga keluagaku. Amieennn...ea sayang kalian?? A post shared by Laudya Cynthia Bella (@laudyacynthiabella) on Sep 4, 2017 at 6:18am PDT

Seperti diketahui, artis cantik ini akan segera mengakhiri masa lajangnya. Bella disebut akan dipersunting pengusaha Malaysia, Engku Emran Engku Zainal Abidin. Pasangan ini akan melangsungkan pernikahan pada pertengahan September mendatang.

Menurut sumber yang dekat dengan Engku Emran, pernikahan akan digelar di Kuala Lumpur, Malaysia. Acara akad nikah akan digelar di sebuah tempat yang dirahasiakan.

"Segala persiapan sedang diurus, acara juga sederhana saja," kata sumber seperti dilansir dari Utusan Online.

Kisah cinta Bella dan Emran dimulai saat keduanya dikenalkan oleh pasangan selebriti Malaysia, Nora Danish dan suaminya, Nedim Nazri atau yang lebih dikenal dengan nama Bossned.