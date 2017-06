Presenter Seksi Ini Ganggu Rumah Tangga David Beckham

VIVA.co.id – Memiliki karier gemilang di sepakbola, tak ayal membuat David Beckham digandrungi banyak orang. Tak hanya pecinta sepakbola, kaum hawa yang notabene tak ada kaitannya dengan sepakbola pun mengagumi sosok Becks (sapaan Beckham).

Bahkan, tak hanya sekadar memiliki rasa kagum, ada juga yang sampai ikut mengancam keharmonisan rumah tangga David beckham dan sang Istri, Victoria Adams.

Fakta ini terlontar dari mulut seorang presenter seksi asal Spanyol Ana Obregon. Wanita yang kini berusia 62 tahun itu mengklaim pernah saling berbalas pesan dengan sang maestro tendangan bebas itu, hingga membuat Vicky (sapaan Victoria Adams) geram.

"Terakhir kali saya berjumpa dengan Victoria, dia hampir menjambak rambut saya. Dia mendekati saya banyak melontarkan kata-kata yang tidak bagus," kata Ana, dalam sebuah wawancara di program "All you need is love", dikutip Marca.

"Dia marah karena suaminya tidak berhenti mengirimkan saya pesan singkat, dan saya membalasnya," ujarnya.

Kejadian itu dialaminya ketika Beckham baru saja hijrah dari Manchester United menuju Real Madrid, tahun 2003 silam. Di awal kedatangannya ke Spanyol, Beckham memang disambut bak raja dan membuat heboh Negeri Matador. (ase)