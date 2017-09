VIVA.co.id – Aktris Angelina Jolie akan kembali ke layar lebar dan berakting setelah sempat vakum karena harus mengurusi urusan keluarga usai perceraiannya dengan Brad Pitt. Angelina sedang menyiapkan salah satu film barunya.

Dilansir dari The Hollywood Reporter, Senin 4 September, Jolie menerangkan kesiapannya kembali berakting saat menghadiri Telluride Film Festival dan memperkenalkan proyek film barunya yang berjudul First They Killed My Father.

Film yang berlatar cerita tentang negara Kamboja tersebut rencananya akan dirilis di bioskop secara terbatas di beberapa bioskop tertentu dan netflix 15 September mendatang.

Dalam acara tersebut, Jolie juga mengemukakan rencana jangka panjangnya untuk mulai membatasi dunia akting dan bergerak ke dunia directing. Ia ingin mencoba menjadi sutradara film.

Film tentang Kamboja ini berdasar dari kisah nyata. Film yang diangkat dari salah satu buku kisah seorang pengungsi dari Kamboja, Loung Ung, ini menjadi basis film terbaru Jolie tersebut.

Jolie dan Ung sudah saling kenal. Jolie dikenal cukup aktif dalam hal sosial dan kemanusiaan, hal itulah yang menjadi salah satu alasan mengangkat kisah Ung dalam buku tersebut menjadi film baru Jolie.

"Dia saat ini tinggal di Cleveland, AS, kami sudah saling kenal sejak 16 tahun lalu," kata dia. Film lain Jolie yang sedang disiapkan adalah sekuel lanjutan Maleficent. Namun belum ada jadwal resmi kapan film tersebut dirilis. (one)