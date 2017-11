VIVA – Meski kini sudah berstatus janda setelah bercerai dari Jack Lee, namun pesona kecantikan Nafa Urbach tak bisa dipandang sebelah mata. Penyanyi berwajah cantik ini masih memesona.

Lewat akun Instagram, Nafa Urbach memposting foto terbarunya dengan pakaian (dress) super ketat. Lekukan tubuh wanita yang tengah melakukan program diet ini, bikin netizen gagal fokus.

42 ribu netizen menyukai foto Nafa tersebut.

"back in shape to —?—>>>>> 5 more kg to go #semangat #dietketat #moveonnafa," tulis Nafa.

Lalu, apa saja komentar netizen? Mereka tak sanggup berkata-kata banyak soal foto tersebut.

"Dari dulu emang semok...bohay..," ucap netizen.

"nyesel dong skrg om Zack melepas seorg bidadari @nafaurbach," ucap netizen.

"pantat nya bahenol mba," ucap netizen.

"Semok bener pantat nya aduh seksi.. gagal fokus deh," ucap netizen.

"Cakep baget pinggulnya." ucap netizen.