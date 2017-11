VIVA – Aktris Nikita Mirzani merasa bangga lekuk tubuhnya akan diabadikan sebagai model majalah Playboy di Manila, Filipina. Ya, ini yang kedua kalinya Niki, begitu sapaannya menjadi model majalah pria dewasa skala internasional.

"Gue the one and only (dari Indonesia). Pokoknya kalau kayak gini-gini cuma ada Nikita Mirzani saja," ujarnya di kawasan Tendean, Jakarta Selatan.

Tak tanggung-tanggung, bintang film Jakarta Undercover ini dibayar dengan harga fantastis untuk memotret tubuh seksinya itu. Ya, sekali pemotretan saja bernilai milyaran rupiah.

"Orang duitnya gede ya gue jalan. Yang penting cicilan gue lunas ya kan, terserah orang mau bilang apa. Mau dibilang gue enggak ada prestasinya, nah gue masuk majalah Playboy Manila susah loh itu," ungkap wanita kelahiran Jakarta pada 31 tahun lalu.

Itulah mengapa Niki tak ambil pusing dengan komentar dan hujatan warganet. Ya, Niki sering mendapat hujatan yang terkadang sangat kasar dari orang yang tak dia kenal.

"Gue enggak pernah pusingin komentar netizen. Gue cari uang bukan dari netizen tapi kerja keras gue sendiri," ucapnya.

Niki juga tak peduli jika ada pihak yang ingin ambil bagian dengan akan melaporkannya ke tindak pidana hukum jika usai menjadi model Playboy Manila.

"Kalau gue foto ama Playboy Manila hubungannya sama hukum apa? Aduuhh," ucap Niki.