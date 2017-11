Ibuku cintaku, cantiknya luar biasa malam hari ini :) ???? ???? Ibuku paling cantik diantara dua cowok pendamping yang siap menemani ke kawinan malam ini. ???? ???? Terima kasih pak @jokowi sudah mengundang aku ke pernikahan putri bapak, Kahiyang dan suaminya Bobby. Doaku untuk kedua mempelai agar mereka menjadi pasangan yang penuh cinta sampai akhir hayat, saling membahagiakan dan saling menyempurnakan. #CeritaGiring ???? ???? ( tadinya @cynthiariza, Aisha dan Jasmina mau ikutan juga tapi begitu tau kita diundang juga ke premiere film terbaru @aku_naura maka mereka memilih ke premiere film di Jakarta. Bapaknya dan Eyang nya yang relawan JOKOWI tidak mungkin tidak dateng ke acara malam ini ????????????)

