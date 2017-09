VIVA.co.id – Meski sempat mendapat kecaman keras dari sejumlah pihak, karena diduga mengekploitasi pengalaman buruk sejumlah anak-anak dalam proses casting-nya, namun film garapan Angelina Jolie, First They Tilled My Father: A Daughter of Cambodia Remembers, akhirnya mendulang pujian dari sejumlah kritikus film.

Dilansir dari Aceshowbiz, kritikus film ternama Scott Feinberg, melalui laman pribadi twitternya @Scottfeinberg, mengungkapkan kekagumannya akan bangunan cerita yang disusun Jolie dan tim produksinya dalam menggarap film tersebut.

"First They Tilled My Father adalah usaha terbaik Angelina Jolie sebagai sutradara," cuit Scott dalam postingan-nya tersebut.

Bahkan, Scott menilai jika film ini sangat layak untuk masuk ke dalam nominasi piala Oscar. "Usaha Jolie muncul untuk memenuhi persyaratan untuk film berbahasa asing Oscar," ujarnya menambahkan.

Diketahui, film First They Tilled My Father: A Daughter of Cambodia Remembers ini sudah tayang perdana di ajang Telluride Film, Colorado, pada Sabtu pekan lalu. Rencananya, film garapan Jolie ini akan mulai masuk bioskop pada 15 September 2017 mendatang.

Di film ini, Jolie berupaya mengangkat cerita yang diadaptasi dari memoar seorang tokoh sentral bernama Loung Ung, yang merupakan teman baik Jolie, tentang tragedi genosida yang dilakukan oleh Khmer Merah di Kamboja. Mereka berdua pula lah yang menulis skenario, dari kisah yang berdasarkan kejadian nyata tersebut.

Sejumlah aktor dan aktris yang turut berperan dalam film ini antara lain adalah Sareum Srey Moch, Phoeung Kompheak, Sveng Socheata, dan pemeran pendukung lainnya. (asp)