VIVA – Rumor tentang Disney yang akan membeli Fox berhembus kencang beberapa hari ini. Fox disebut-sebut akan menjual studio, film dan program TV, ke Disney. Kabar ini tak pelak membuat gaduh para penggemar.

Spekulasi soal nasib film-film heroik Fox, seperti X-Men, Deadpool, dan Fantastic Four bermunculan. Jika benar dibeli, maka tak menutup kemungkinan mereka akan kembali pada Marvel Cinematic Universe, artinya satu atap dengan film-film Avengers.

Ryan Reynolds, aktor Deadpool, memberikan tanggapannya. Pria yang kerap cekatan mengomentari isu-isu terkini itu tak kalah penasarannya. Tapi, suami Blake Lively tersebut tampaknya tak yakin jika hal tersebut akan terwujud.

"Jika ini benar, saya penasaran bagaimana omong kosong ini akan memengaruhi Deadpool?" tulis Ryan Reynolds di akun Twitternya, 7 November 2017 waktu setempat.

Ryan Reynolds akan kembali lewat sekuel film Deadpool Mei 2018. Film ini menggaet Josh Brolin sebagai Cable, yang juga memerankan Thanos, penjahat di Avengers 3.

If this is true, I wonder how the fudge it would affect Deadpool? https://t.co/66RNUDU80S — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) November 6, 2017