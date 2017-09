VIVA.co.id – Baru-baru ini, dua sosok perempuan asal Sri Lanka dirundung oleh warganet. Hal itu terjadi karena mereka mengenakan kostum Wonder Woman yang dinilai tak pantas.

Amaya Suriyapperuma dan Seshani Cooray merasa terguncang dengan respons warganet. Salah satu dari mereka bahkan mengutarakan isi hatinya.

"Pertama, aku merasa kaget. Tak habis pikir, mengapa mereka (warganet) menghabiskan waktu berharganya hanya untuk membenci orang yang tak mereka kenal," ujar Amaya, berbicara kepada BBC.

Perundungan ini lantas menyebar secara viral di media sosial. Saking luasnya, kabar tersebut lantas sampai kepada Gal Gadot, Wonder Woman yang asli.

Setelah mengetahui hal tersebut, Gadot segera melempar pujian pada Amaya dan Seshani. Ia bahkan menyebut keduanya dengan memberi dukungan.

"Looking amazing, ladies!" Tulis Gadot di akun Twitter pribadinya, menujukan cuitan pada Amaya dan Seshani.

Dukungan yang datang pun tak berhenti sampai Gadot. Kini, giliran sutradara Wonder Woman, Patty Jenkins yang bersuara.

"Tampak hebat, kuat, dan memesona! Sungguh kerja dan kostum yang luar biasa," kata Jenkins, lewat cuitan di Twitter.

The look so great, strong and beautiful!!! Such amazing work and costumes. @GalGadot https://t.co/RqjbOd8bDb — Patty Jenkins (@PattyJenks) August 29, 2017

Cuitan dari Gadot dan Jenkins, ditujukan demi memberikan dukungan bagi kedua cosplayer tersebut. Wonder Woman sendiri telah tayang beberapa waktu lalu dan mendulang kesuksesan yang signifikan di ranah box office.

These women cosplayed Wonder Woman at Sri Lanka Comic Con, and now being rediculed on social media. RT if you think they look amazing! pic.twitter.com/0uq5NOsLAI — Mathisha (@Pasan_Mathisha) August 27, 2017