Ingin hati ikut hadir tapi apa daya hari ini bertepatan dengan deadline manuskrip novel yang sudah disusun sejak sembilan bulan lalu. Selamat mantu, Pak @jokowi dan Ibu Iriana. Semoga kedua mempelai dan keluarga selalu berbahagia dan senantiasa diliputi berkat ?????? ???? Cuplikan puisi “Barangkali Cinta” dari kumpulan cerita #Madre

A post shared by Dee Lestari (@deelestari) on Nov 8, 2017 at 4:28am PST